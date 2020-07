Mourinho oma ebaedust: kui kaua võttis Kloppil aega?

Spurs võõrustab pühapäeval oma kodustaadionil Arsenali. Mõlemad tiimid võitlevad praegu pääsu nimel Euroopa Liigasse.

“Kui kaua võttis Kloppil ja Liverpoolile aega?” alustas Mourinho oma intervjuud.

“Neli aastat, neli hooaega. Nad ostsid ühe maailma parima väravavahi ja keskkaitsja. Ma keskendun oma lepingule. Usun, et kolme aastaga me võidame tiitleid. Kui meil see minu lepingu ajal ei õnnestu, kuid nad on võidukad minu lahkumisel, olen samuti õnnelik,” avaldas Mourinho.

Tottenham kulutas eelmisel suvel ligi 112 miljonit eurot. Meeskonda toodi näiteks Tanguy Ndombele, kes on liiga jätkumisest saadik osalenud kõigest kahes kohtumises. Mitmed mängijad on kannatanud ka vigastuste käes.

"Kordan uuesti, minu ambitsioonid ja DNA on sama nagu varem. Ma keskendun praegu klubile, mitte enda tulemustele,” rääkis loots.

Novembris ametisse määratud Portugali treener allkirjastas toona kolmeaastase lepingu.

