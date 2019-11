Mourinho: ma ei korda Manchester Unitedis tehtud vigu Tottenhamis

56-aastane Mourinho lubas, et ei tee Tottenhamis vanu vigu. "Ma olen mõistnud, et tegin vigu ja ma ei hakka neid vigu uuesti tegema," lausus Mourinho, kes oli viimati ametis Manchester Unitedis.

"Ma teen nüüd uusi vigu, kuid mitte samu, mis varem," lisas portugallane, jättes täpsustamata, milliseid eksimusi ta Manchester Unitedis tegi.

Kui eelmise tööandja juures kulutas Mourinho kahe aasta jooksul 11 mängija palkamiseks peaaegu 400 miljonit naela, siis Tottenhamis on tal enda sõnul juba suurepärased mängijad olemas.

"Parim kingitus on, et ma ei vaja uusi mängijaid. Olen õnnelik nende üle, kes mul on," kinnitas Mourinho. "Vajan lihtsalt aega, et nendega koos olla ja neid pisut paremini tundma õppida. Tean neid sellest ajast, kui nende vastu mängisime, päris hästi. Kunagi ei ole aga see teadmine piisavalt hea."

Mourinho lubas, et juba järgmisel hooajal võitleb Tottenham Premier League`i tiitli eest. "Me ei suuda tänavu Premier Leagu`i võita, kuid järgmisel hooajal on see võimalik. Ma ei ütle, et me võidame, vaid et me oleme võimelised võitma," lisas portugallane.

Mourinho teeb Tottenhami bossina debüüdi juba ülehomme, kui Inglismaa meistriliigas sõidetakse külla West Ham Unitedile. Kevadel Meistrite liiga finaalis mänginud Tottenham on senise 12 mänguga kogunud vaid 14 punkti ning asub koduliigas alles 14. kohal.