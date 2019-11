Mourinho lepingus on fikseeritud üks magus boonussumma

Ajalehe The Suni andmetel ootab Mourinhot sellise saavutuse korral lausa 2,3 miljoni naelsterlingi suurune preemia.

See ülesanne pole aga sugugi kerge, sest Tottenham on hetkel Premier League`is alles 14. positsioonil ning kaotab neljandale ehk viimasele Meistrite liigasse viivale kohale juba 11 punktiga.

Tottenhamil on võimalus Meistrite liigasse pääseda ka läbi Euroopa liiga võitmise, kuid see eeldab, et Põhja-Londoni klubi peaks tänavuse Meistrite liiga alagrupiturniiri lõpetama alles kolmandana. Hetkel ollakse nelja vooru järel kindlalt teisel positsioonil.

56-aastane Mourinho on Euroopa liiga võitnud 2017. aastal koos Manchester Unitediga.

Teisipäeval vallandatud Mauricio Pochettino asemele palgatud Mourinho on Tottenhamiga sõlminud lepingu kuni hooaja 2022/23 lõpuni.