Mourinho kritiseeris taas Premier League'i: 30 aastat tagasi juhtusid Portugalis sarnased asjad

Mourinhot häiris, et otsus mängu edasi lükkamisest tuli nii hilja. "Kui ma 30 aastat tagasi Portugalis U13 ja U15 vanuseklassi võistkondi juhendasin, siis juhtus vahel nii, et läksid kell 9.30 hommikul mängima, kuid vastast või kohtunikku polnud kohal," vahendas BBC Mourinho sõnu. "See valmistas lastele korralikku pettumust, sest nad tahtsid mängida, kuid saanud ja nad said sellest teada üldse viimasel minutil."

"Peaaegu sama asi juhtus nüüd meiega. Me jõudsime peaaegu staadionile kohale, kui saime teada, et ei mängi. Päev varem kirjutati aga meedias igal pool, et kohtumine lükatakse edasi. Mängijad rääkisid mulle, kuidas nende kodumaal sellest kirjutatakse," sõnas Mourinho, lisades, et ei süüdista juhtunus Fulhami klubi. "Ma ei viita Fulhamile, vaid organisatsioonile. Ma ei usu, et selline olukord tohiks olla võimalik."

Premier League'i esindajate sõnul tuli nii hilja, sest nad said viimaste koroonatestide vastused alles vahetult enne kohtumist. Mourinho oli avalikult Premier League'i juhtide käitumist kritiseerinud ka paar päeva varem. Ta postitas kolmapäeva pärastlõunal Instagrami liigat kritiseeriva postituse allkirjaga "Mäng kell 6... Me ikka ei tea, kas me mängime. Parim liiga maailmas."