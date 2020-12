Mourinho kritiseeris Kloppi: kui käituksin nagu tema, saadetaks mind minema

Kohtumise järel oli näha, kuidas Mourinho ja Klopp kätt surusid ning väikse dialoogi maha pidasid. "Ütlesin talle, et parem tiim kaotas ja ta ei nõustunud sellega, aga see on tema arvamus," avaldas Mourinho, kes seejärel sakslast kritiseeris. "Kui mina käituksin väljaku ääres samamoodi nagu tema, siis mind saadetaks minema. Mingil põhjusel olen mina teistsugune."

Portugallane põhjendas, et ta tundis, et Klopp ja Liverpooli varumeestepink survestasid kohtunikke, et Tottenhami mängijale Giovani Lo Celsole näidataks teist kollast kaarti. Mourinho väitis, et võttis just seetõttu argentiinlase 58. minutil puhkama. "Vahetuste eesmärk oli leida kiirrünnakuid, mida me koheselt ka tegime. Arvestades aga Gio kollast kaarti ja uskumatut survet, mida need mehed kohtunikule peale panid, siis kartsin teist kaarti ja pidin ta välja vahetama. Mina ei ole muidu see, kes räägiks kolleegide käitumisest väljaku ääres."

Pressikonverentsil uuriti ka Kloppilt, mida ta Mourinho kommentaarist arvab. "Meie vestlus polnud üldse tuline. Ta polnud õnnelik, sest ütles mulle, et parem tiim kaotas, aga ma arvasin, et ta teeb nalja. Kuid ta ei teinud. Minu käitumisest väljaku ääres ei rääkinud ta mulle aga midagi."

Liverpool võitis matši 2:1, võiduvärava lõi Roberto Firmino 90. minutil. Kloppi hoolealused kerkisid tänu võidule liigas ainuliidriks, Tottenham jääb neist maha nüüd kolme silmaga.