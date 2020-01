Mourinho kirus "vana sõpra": kõik treenerid võiks käituda sarnaselt

Erikseni leping Tottenhamiga lõppeb tänavuse hooajaga ning Conte ei teinud Itaalia meediaga suheldes saladust, et tahab taanlast palgata.

"Eriksen? Me peame üritama hankida mängijaid, kellel on juba olnud edukas karjäär ja kelle leping on lõppemas," tunnistas Conte oma huvi Taani koondise tähtmängija vastu.

Mourinho, kes sattus Contega korduvalt sõnasõtta juba siis, kui ta juhendas Manchester Unitedit ja itaallane treenis Chelsea`t, võttis Interi bossi suhtes kriitiliselt sõna.

"Ma arvan, et meie treenerid peaks kõik käituma sarnaselt, kui asi puudutab jalgpallurite üleminekuid. Me peaks sellest rääkima alles siis, kui tehing on tehtud. Kuidas ma saan rääkida mängijatest, kes on teises klubis ja pole veel minu omad?" teatas Mourinho.