Mourinho kaotas juba kolmanda ründaja: ma pole midagi sellist varem kogenud

Tottenhamil olid juba varem vigastustega rivist väljas põhiründajad Harry Kane ja Son Heung-Min, kes on tänavu löönud poole hooajaga vastavalt 17 ja 16 väravat.

"Steven (Bergwijn)? Ma ei usu, et ta tänavu enam mängib," sõnas Mourinho tänasel pressikonverentsil. "Kas ma suudan seda uskuda? Jah, suudan küll."

"Ma pole varem midagi sellist kogenud, eriti kui rääkida traumaatilistest vigastustest. Ainult Harry Kane`i vigastus pole traumaatiline, vaid tüüpiline Premier League`i detsembrikuise perioodi vigastus. Ent nii Hugo Lloris, (Moussa) Sissoko, Sonny, Steven Bergwijn on traumaatilised vigastused ning need on juhtunud kõik mõne nädala jooksul," lisas Mourinho.

22-aastane Hollandi koondislane Bergwijn osteti Tottenhami jaanuaris ning alustas Premier League`i karjääri suurepäraselt, lüües kuue mängu jooksul kaks väravat.

Tottenham kohtub homme Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängus RB Leipzigiga. Koduväljakul kaotasid inglased 0:1.