Mourinho jalgpalli Euroopa liigast: nagu Hamilton võidaks F2-sarja

Eilse 2:1 võidu järel Arsenali üle tõusis Tottenhami meeskond Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kaheksandale positsioonile, mis suurendab nende võimalusi kvalifitseeruda Euroopa Liigasse ehk Euroopa piirkonna tugevuselt teisse sarja. Kuigi legendaarse Portugali peatreeneri Mourinho eesmärk on oma hoolealused eurosarja juhtida, võrdleb ta seal osalemist kui Inglismaa vormelisõitja ja kuuekordse F1 maailmameistri Lewis Hamiltoni triumfi F2-sarjas.

“Euroopa liiga pole suurim sari Euroopas,” ütles ta eilsel pressikonverentsil. “Küsige Lewis Hamiltonilt, kas ta tahaks võita F2-sarja. Ma arvan, et see poleks talle hea pakkumine. Sellegipoolest on see võistlus ning ma eelistan pigem mängida Euroopa Liigas kui ka sellest ilma jääda. Ma arvan, et Tottenham tahaks seda karikat. Me peame võitlema, et sinna saada,” avaldas Mourinho.

Mourinho usub, et ta oleks suutnud Tottenhami juhtida liiga esinelikusse, kui ta oleks olnud peatreener terve hooaja vältel. Ta asus oma positsioonile eelmise aasta novembris, kui klubijuhid vallandasid Mauricio Pochettino.

“Ma arvan, et ma saaksin vaadata praegusele situatsioonile isekalt otsa ja öelda, et me oleksime liiga tipus, kui ma oleksin juhtinud seda meeskonda hooaja algusest saadik,” rääkis Mourinho.

Portugali treener juhtis 2017. aastal Euroopa liiga tiitlini teise Inglismaa Premier League ´i klubi Manchester Unitedi.

