Mourinho Ibrahimovici palkamisest: sellel poleks mingit mõtet

Ibrahimovic, kes on Mourinho käe all mänginud nii Milano Interis kui Manchester Unitedis, on hetkel vaba mees, sest lahkus hooaja järel USA klubist Los Angeles Galaxyst.

Kuigi Mourinho nimetab enda läbisaamist Ibrahimoviciga rohkem kui suurepäraseks, ei näe portugallane tema palkamises mingit mõtet.

"Hämmastav mängija, hämmastav inimene, kuid ma ütleks kindla ei," vastas Mourinho küsimusele, kas ta toob Ibrahimovici Tottenhami.

Eelmisel kolmapäeval Tottenhami bossiks nimetatud Mourinho lisas: "Meil on juba parim ründaja Inglismaal. Poleks mingit mõtet teda (Ibrahimovici) palgata, kui sul on Harry Kane."

Kane lõi laupäeval kaks väravat, kui Tottenham võitis Mourinho debüütmängus West Ham Unitedi 3:2. Inglase arvel on nüüd Spursis 269 mänguga kokku 175 väravat.