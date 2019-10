Mourinho himustab Pochettino tooli

Tottenhamil pole hetkel just kõige paremad ajad käsil. Koondisemängude pausile mindi laupäevase 0:3 kaotuse pealt Brightonile, samal nädalal saadi Meistrite liigas Müncheni Bayernilt hävitav 2:7 "saun".

Daily Maili teatel on Tottenham siiski vaid üks paljudest klubidest, mille peatreeneri tooli Mourinho himustab. Portugallase vaatevälja mahub endiselt ka tema endine tööandja Madridi Real, mille presidendi Florentino Pereziga ta jätkuvalt heades suhetes on.

56-aastane Mourinho sai oma viimaselt töökohast, Manchester Unitedist vabaks eelmise aasta detsembris ning on pärast seda töötanud teleeksperdina. Väidetavalt on Mourinho tagasi lükkanud oma kunagise klubi Benfica pakkumise ning loobunud ka Hiina Superliiga klubi Guangzhou Evergrande 100 miljonit eurot väärt lepingust.

"Ma pean kannatlik olema ja õiget võimalust ootama. Ning õige võimalus on selline, mis on sama suur ja sama tasemega nagu minu treenerikogemus," ütles Mourinho.

Ametlikult pole Tottenham ega Madridi Real oma treenereid lähiajal vallandamas. 2014. aastast Tottenhami juhendanud Pochettinol on kehtiv leping 2023. aastani ning konkurentide eemale peletamiseks on klubi talle külge pannud ka 32 miljoni naelase (35 miljonit eurot) hinnasildi.

Daily Maili andmetel on aga Tottenhami mängijad öelnud, et Pochettino käitumine on neile viimasel ajal jätnud mulje, nagu otsiks argentiinlane klubist väljapääsu.