Mourinho enne Chelsea`ga mängu: olen nüüd 100% Tottenhami mees

"Minu jaoks on see mäng nagu iga teine. Olen nüüd 100% Tottenhami mees," teatas Mourinho pressikonverentsil.

"Mul pole oma endiste koduklubide jaoks kohta. Olen nende heaks kõik andnud. Kõik, mis mul oli anda. Nüüd annan kõik Tottenhami jaoks," lisas portugallane. "Eelseisev mäng pole emotsionaalselt raske. See on keeruline vaid seetõttu, et Chelsea on kõrge kvaliteediga meeskond."

Kuna Londoni rivaalid Tottenham ja Chelsea võitlevad Premier League`is neljanda ehk viimase Meistrite liigasse viiva koha eest, on pühapäevane mäng mõlema tiimi jaoks ülioluline. Hetkel on Chelsea`l Tottenhami ees kolmepunktiline edumaa.

