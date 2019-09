Mourinho arvates teenis David de Gea liiga kopsaka lepingu

"Ma arvan, et see hetk, kui ta (De Gea) sõlmis oma uue suure lepingu, on see hetk, mil United pidi talle hakkama maksma liiga suurt palka," leidis Mourinho Sky Sportsi stuudios.

Portugallane tunnistas, et ei mõista, miks Unitedil oli vaja hispaanlase lepingu pikendamisega kiirustada. "Üks ja kaks aastat tagasi jahtis terve maailm teda. Hetkel on aga enamus suuri uksi suletud - Madridi Real suletud, Barcelona suletud. Paris Saint-Germain suletud," sõnas Mourinho.

"Ma arvan, et United polnud suure surve all, et seda lepingut sõlmida. Minu arvates tuleb Davidil õnne tänada, et ta antud hetkel selle hiigellepingu sai," lisas Unitedi ekstreener.