Mohamed Salah kooroonaviiruse kordustest oli samuti positiivne

Esimest korda andis Salah positiivse koroonaproovi eelmisel nädalal Egiptuse koondise laagrisse saabudes. Tänane teine test kinnitas, et viirus pole mehe kehast veel lahkunud.

Suurbritannia isolatsioonireegleid arvestades pole Liverpoolil tema naasmist platsile oodata ka tuleval nädalal mängudes Atalanta ja Brightoni vastu, kirjutab Eurosport.

Premier League'i valitseva meistri Liverpooli mängijatest on alates käesoleva hooaja algusest koroonaviirusega kimpus olnud veel Sadio Mane, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri ja Kostas Tsimikas.

Ajalehe Egypt Today teatel käis Salah mõned päevad enne esimest positiivset viiruseproovi oma venna Nasri pulmas. Internetis ringlevad videod, millel on näha, kuidas Salah peol tantsu vihub. Ühtegi maski videotest peoliste nägudel ei paista.

Egiptuse jalgpalliliit andis teada, et positiivseks osutusid ka ründaja Ahmed Hassani (Olympiakos), koondise meediakoordinaatori ja meeskonna massööri koroonaproovid.

أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.#EFA pic.twitter.com/KuUiue9OMl — EFA.eg (@EFA) November 18, 2020