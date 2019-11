Mis sai kevadel Tottenhami Meistrite Liiga finaali tüürinud Mauricio Pochettinole klubi eesotsas saatuslikuks?

Ametlikus pressiteates sõnas juhatuse esimees Daniel Levy, et Pochettinole said saatuslikuks kehvad tulemused koduses Premier League'is. Kõrgliigas paiknetakse alles 14. positsioonil, olles 12 mänguga saanud kirja vaid 3 võitu. Daily Mail uuris lähemalt, mis ikkagi Pochettino käe all Tottenhamis valesti läks.

Pochettino läks viimaste nädalate jooksul suhted mängijatega üha rohkem tülli. Daily Maili andmetel ei rääkinud argentiinlane enam palluritega ning talle ei meeldinud, kui keegi tema meetodites kahtlema hakkas. Samal ajal hakkas mängijates kasvama rahuolematus peatreeneri suhtes, kes igat nende sammu kontrollida tahtis.

Mitmed jalgpallurid tundsid, et Pochettino hakkas nii väljakul kui selle väliselt liigselt teiste tegevusse sekkuma. Ühtlasi ei meeldinud paljudele, et argentiinlase jutt avalikkuse ees erines sellest, mis ta klubisiseselt rääkis.

Kehvade tulemuste ning üha halvenenud sisekliima tõttu otsustaski klubi juhatus argentiinlase vallandada.

Pochettino liitus Tottenhamiga 2014. aastal ning tüüris meeskonna igal hooajal esikuuikusse. Parimaks tulemuseks jäi 2017. aasta teine koht. Meistrite Liigas jõudis Tottenham kevadel argentiinlase käe all esmakordselt klubi ajaloos finaali, kus jäädi lõpuks 0:2 alla Liverpoolile.