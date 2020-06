Mis saab Premier League'i hooajast? Kõrgliigaklubid arutavad hooaja enneaegse lõpetamise võimalusi

Kõikidele meistrisarjas osalevatele klubidele antakse sõnaõigus nende detailsele visioonile, kuidas liigatabeli lõppjärjestus peaks kujunema eeldusel, et hooaeg lõpetatakse planeeritust varem. BBC teatel on selge, et üleminekumänge Inglismaa esiliiga parimate klubidega peetakse igaljuhul.

Detailne kava taas käima lükatud liigast, mis sisaldab mänguaegu ja ülekande kavasid, saab peagi ametliku kinnituse. Kavas märgitakse ka liiga paindlikkust ning vastutulelikkust sõltuvalt klubi võimalustele ning soovidele.

Samas on kehtestatud reeglid, mis lubavad staadionile maksimaalselt 300 inimest, kel kõigil peavad olemas olema klubi ametlikud dokumendid.

Premier League´i klubide seas viidi hiljuti läbi taas masstestimine. Kokku tehti 1197 COVID-19 testi mängijatele ja klubide vastutavatele isikutele. Eile selgus, et testitud inimestest ühel on koroonaviirus. Tegu on Tottenham Hotspursi inimesega, kes suunati karantiini, kuid kelle nime ei ole avalikustatud.

Esimesed kaks kohtumist toimuvad planeeritult 17.juunil ning kogu voor saab peetud sellele järgneval nädalavahetusel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!