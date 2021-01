Arsenal on aastaid olnud Premier League'i üks kuuest suurest (lisaks neile kuuluvad suurde kuuikusse veel Manchester United, Manchester City, Liverpool, Londoni Chelsea, Tottenham), kuid tänavune hooaeg tundub juba olevat viies järjestikkune, kus neil ei õnnestu jõuda esinelikusse ehk Meistrite liigasse viivale kohale. Viimane meistritiitel pärineb neil hooajast 2003/04. Samal ajal on nad järjest kõige pikemalt Inglismaa kõrgliigas mänginud klubi. Sinna tõusti juba hooajaks 1919/20.

Tänavuse hooaja kehv algus (kahe järjestikkuse võiduga on tõustud Premier League'is nüüd 13. positsioonile) tekitab aga küsimusi, et kuidas edasi? Kas ja millist rolli võiks võistkonna lähitulevikus mängida aga Eesti koondise 18-aastane esiväravavaht Karl Jakob Hein? Paljude ekspertide arvates tulekski Arsenalil panus teha just noortele, et nii juba paari aasta pärast taas päris suurt mängu mängida.