Miks tahab Liverpoolist suure summa eest Barcelonasse siirdunud Philippe Coutinho taas klubi vahetada?

Barcelona maksis nüüdseks 26-aastase Coutinho eest koguni 168 miljonit eurot. Praeguseks on sellest üle aasta mööda läinud ja väidetavalt tahab brasiillane klubist lahkuda. Peamiseks põhjuseks on tõsiasi, et tal tuleb tihtilugu leppida vahetusmängija rolliga.

Hispaania ajaleht Sport kirjutabki, et Coutinho ei ole Barcelonas oma rolliga rahul ning soovib suvel klubi vahetada. Coutinho soovib väidetavalt olla meeskonnas, kus ta saaks olla liider. Barcelonas ta seda loomulikult olla ei saa.

Sel hooajal on Coutinho pidanud Barcelona eest kõikide sarjade peale 41 mängu ja löönud 9 väravat. Siiski on ta päris tihti sekkunud vahetusest või on ta enne 90 minutit täitumist pingile võetud.

Hispaania ajalehe teatel on Coutinho juba mitmele tiimikaaslasele öelnud, et suvine klubivahetus on tema jaoks päevakorral. Spekulatsioonide kohaselt soovib Coutinho naasta inglaste Premier League'i. Ajalehe Sport teatel on kõige tõenäolisemaks kosilaseks Manchester United.

Nädala alguses kirjutas ka teine Hispaania ajaleht Mundo Deportivo, et Coutinho vastu on suurt huvi tundmas Manchester United ning klubi juhtkonna ning mängija esindajate vahel on olnud juba ka esimesed kontaktid.

Väidetavalt tahab Barcelona mängija eest teenida vähemalt 157 miljonit eurot.