Miks on Liverpool viimasest neljast kohtumsiest saanud koguni kolm kaotust?

Liverpooli jaoks hakkasid asjad viltu kiskuma 18. veebruarist, kui kaotati Meistrite liiga kaheksandikfinaali avakohtumises 0:1 Madridi Atleticole.

Seejärel suudeti Premier League'is alistada 3:2 West Ham United, kuid edasi kaotati Inglismaa liigas 0:3 Watfordile ning nüüd ka FA Cupil 0:2 Londoni Chelseale.

Sportsmail on nüüd välja otsinud põhjused, mis on Liverpooli kehva vormi taga.

Esiteks on välja toodud, et meeskonna kaitseliini tugisammas Virgil van Dijk on ilmselgelt vormist väljas. Vahepeal loodeti, et Joe Gomeze naasmine võiks ka van Dijki mängu parandada, kuid esialgu see lootus ei täitunud.

Tõsiseks murekohaks on kapten Jordan Hendersoni vigastus. Mängus Atleticoga trauma saanud Henderson on tõusnud Liverpoolis nii tähtsasse rolli, et temata on meeskonnal lihtsalt raske.

Probleeme on ka poolkaitses üldiselt. Georgino Wijnaldum ja Fabinho mängivad oma koha küll välja, kuid kolmas mees nende kõrval on viimasel ajal lahjaks jäänud. Kokkuvõttes ei tööta keskväli nii nagu peaks.

Probleeme on ka ründeliinis. Põhitrio ehk Roberto Firmino, Sadio Mane ja Mohamed Salah ei toimi nii nagu tavaliselt. Peatreener Jürgen Klopp peab leidma moodused, kuidas Firmino ja Salah taas käima tõmmata. Peamiselt on puudujääke just nende kahe osas.

Kui Premier League'is on Liverpoolil kõvasti eksimusruumi, siis Meistrite liigas ootab juba 11. märtsil ees kaheksandikfinaali korduskohtumine Atleticoga. Seal on vaja 0:1 kaotusseis ringi pöörata.