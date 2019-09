Michael Oweni ootamatu avaldus tekitab Inglismaal furoori

Oma peagi avaldatavas raamatus meenutab Owen Necastle'i perioodi kui karjääri allakäigutreppi.

"Kahetsen Newcastle'isse minekut tõeliselt - oleksin pidanud algusest peale sisetunnet usaldama. Ma ei tahtnud sinna minna. Mu süda tahtis naasta Liverpooli," ütles ta.

"Kuid Liverpool ei suutnud Newcastle'i pakkumisele võrdväärset vastu panna. Karjääri perspektiivist pole mingit kahtlust, et üleminek sinna oli samm mööda allakäigutreppi."

2005. aasta tehing tähistas tollal Newcastle Unitedi ajaloo kallimat üleminekut. Inglase eest käidi Realile välja 16,8 miljonit naelsterlingit ning talle maksti palka 120 000 naela nädalas.

Kuigi Owenit võeti 20 000-pealise publiku poolt tema avalikul esitlusel vastu kui kangelast, sai ründajale üsna pea selgeks, et tegelikult Newcastle'i fännid teda ei salli.

"Kui ma [peale mänge] koju läksin, panin ma Match of The Day (BBC tipphetkede saade - toim) peale ja kuulsin Newcastle'i fänne, minu fänne, laulmas "Milline raharaisk!", kui mind kanderaamil minema viidi. Ma ei saa eitada, et nende teod muutsid minu jaoks kõike. Ma ei kavatsenud enam nende meele järele olla. Selle asemel hakkasin mõtlema, et ma ei pea end f****** Newcastle'i fännidele tõestama."