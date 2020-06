Michael Owen: järgmisel hooajal on Liverpoolil Inglismaal kolm suurt konkurenti

"Liverpoolil on väga-väga tugev meeskond, mis püsib tugevama ilmselt veel mõnda aega. Aga see ei tähenda, et nad oleksid püüdmatud," sõnas Owen Premier League Productionsile.

Seejärel loetles inglane Liverpooli järgmise hooaja põhirivaale. "Manchester City on fenomenaalne meeskond ja kui nad oma masinavärgi tööle saavad, ootab meid väga põnev tiitliheitlus. Manchester United on esimene meeskond, mis mulle väljaspool kahte tugevamat meelde tuleb, sest nad on väga kiiresti edasi arenenud. Ja Chelsea on neljas meeskond, kes on tiitliheitluses, sest nad on teinud suurepäraseid oste," vihjas Owen Chelsea uutele mängumeestele Timo Wernerile ja Hakim Ziyechile.

"Chelsea ei saanud vahepeal uusi mängijaid hankida, kuid nad on nüüd selle kiiresti tasa teinud. Lisaks on neil head noored pead tõstmas," lisas Owen. "Kuigi tundub, et Premier League´is on veel meeskondi, kes võivad tiitliheitlusse sekkuda, näen ma kahe liidri kõrval hetkel siiski vaid kahte tõsist konkurenti."