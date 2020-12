Meistrite liiga poolfinaalis peapõrutuse saanud Belgia koondislane kannatas üheksa kuud peavalude käes

Vertonghen põrkas tiimikaaslase Toby Alderweireldiga kokku 2018/2019. aasta hooaja Meistrite liiga poolfinaalis 30. aprillil Amsterdami Ajaxi vastu ning vahetati juba 39 minuti möödudes mängust välja. Ta mängis ka poolfinaali korduskohtumises ja finaalis Liverpooli vastu, kuigi poleks ehk tohtinud.

Belglasel püsisid peapõrutuse sümptomid enda sõnul kuid ning ta pelgas pikka aega treeningule või mängule minna.

"Paljud inimesed ei tea seda, kuid ma kannatasin selle hoobi tõttu palju uimasuse ja peavalude käes," vahendab Eurosport Veroghteni intervjuud, mille ta andis Belgia telekanalile Sporza.

"Räägin sellest nüüd esimest korda. See mõjutas mind kokku üheksa kuud ning seetõttu ei saanud ma väljakul näidata seda, mida oleksin tahtnud."

"Ma lihtsalt ei teadnud, mida teha. Nii olid asjad mäng mängu ja treening treeningu järel. Iga kord, kui oli mingi uus mõjutus. Siis tuli eriolukord ning ma sain kaks kuud puhata. Peale seda oli kõik palju parem," lisas ta.

Sel suvel Portugali klubisse Benfica siirdunud belglane tunnistas, et tundis sümptomitest hoolimata kohustust väljakule astuda, kuigi ta teadis, et see tema esitust negatiivselt mõjutab.

"Mul oli lepingust üks aasta järel, seega ma pidin mängima," jätkas 33-aastane mängumees. "Aga kui ma mängisin, siis mängisin ma halvasti. Paljud inimesed ei teadnud seda, aga see oli mu enda valik."

Suurbritannias on peapõrutused sel nädalal hell teema. Vertongheni intervjuu ilmus samal päeval, kui mitmed endised ragbimängijad teatasid Maailma Ragbiliidule, Inglismaa ragbiliidule ja Walesi ragbiliidule saadetud kirjas, et on alustanud kohtuteed seoses antud organisatsioonide ebaõnnestumisega kaitsta neid adekvaatselt dementsuse varajase staadiumi eest.