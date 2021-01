Meedia: Ole Gunnar Solksjaer plaanib loobuda kuuest Unitedi mängijast

The Suni väitel võivad jaanuarikuu jooksul klubist lahkuda väravavaht Sergio Romero, keskkaitsjad Phil Jones ja Marcos Rojo, vasakkaitsja Brandon Williams ja ääreründajad Jesse Lingard ning Daniel James. Väljaande andmetel plaanib Unitedi loots Solskjaer nüüd mängijatega maha istuda, et arutada nende tulevikku, kuid eesmärgiks on neile kõigile uus koduklubi leida.

Nii Romero kui ka Jones ei mahtunud sügisel Premier League'i hooaja koosseisu. Kumbki mees pole tänavu veel üheski sarjas Unitedi särgis mänguaega teeninud. Sama kehtib ka Rojo kohta, kuigi tema sügisel Premier League'i nimekirja veel mahtus. Jonesi seostatakse West Bromwich Albioniga, Rojo vastu tunneb väidetavalt huvi Newcastle United.

Mänguajaga ei saa hiilata ka Williams, Lingard ja James. Kolmikust on enim mänguaega saanud waleslane James, kelle arvel on kõikide sarjade peal üheksa kohtumist ning kaks väravat.

Inglismaa kõrgliigas jagab United liidrikohta FC Liverpooliga, kuigi parem väravatevahe annab eelise valitsevale meistrile. UEFA Meistrite liigas langesid Solskjaer ja Co alagrupiturniiril konkurentsist, nende jaoks jätkub eurohooaeg Euroopa Liigas. 32 parema seas ootab neid ees Real Sociedad.