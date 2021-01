Meedia: Manchester United küsib Paul Pogba eest 75 miljonit naela

Paul Pogba võimalikust klubivahetusest on viimaste aastate jooksul räägitud juba iga üleminekuakna ajal. Jõulise avalduse tegi aga detsembris Pogba agent Mino Raiola, kes teatas, et tema hoolealune on klubist lahkumas.

"Ma saan öelda, et Paul Pogba aeg Manchester Unitedis on läbi," sõnas Raiola Itaalia väljaandele Tuttosport. "Ta on õnnetu. Ta peab vahetama meeskonda, ta peab vahetama keskkonda. Tema leping lõpeb pooleteise aasta pärast, aga parim variant oleks kõigi jaoks, kui ta lahkuks järgmises üleminekuaknas," lisas agent.

"Olen alati teinud ja jätkan ka edaspidi Manchester Unitedi särgis võitlemist tiimikaaslaste ja fännide nimel," kirjutas Pogba mõned päevad hiljem sotsiaalmeedias. "Tulevik on kaugel, loeb tänane päev. Olen 1000% seotud."

Nüüd kirjutab Express, et United on nõus Pogbast loobuma, ent seda 75 miljoni naela eest. Kui varasemalt on prantslast seostatud Torino Juventuse ja Madridi Realiga, siis nüüd tunneb väidetavalt huvi ka Pariisi Saint-Germain. Pogba teenetest olevat just huvitatud PSG uus peatreener Mauricio Pochettino.

Manchester United maksis 2016. aastal Juventusele Pogba eest 89,3 miljonit naela. Unitedi särgis on ta sellest ajast saadik mänginud 178 korda ning löönud 34 väravat.