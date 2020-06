Meedia: Liverpool jahib Bayerni tähtmängijat

Bildi andmetel oli Thiago, kelle praegune leping lõppeb 2021. aasta suvel, pidamas Bayerniga läbirääkimisi koostöö pikendamise osas, kuid otsustas ühel hetkel, et ei soovi enam Saksamaa hiiu juures jätkata. Väidetavalt on ta meeskonnakaaslastele teada andnud, et otsib uut väljakutset teises riigis ning võib juba sel suvel koduklubi vahetada.

Thiago peamiseks kosilaseks peetakse FC Liverpooli. Kohaliku meedia teatel on valitseva Meistrite Liiga võitja peatreener Jürgen Klopp aastaid Thiagot hinnanud ning soovib tuua mängumehe Inglismaale.

Samas on hea võimalus Thiago palkamiseks ka tema endisel koduklubil FC Barcelonal. Nimelt kuulub 2013. aastal Hispaaniast Bayernisse siirdunud poolkaitsja üleminekutehingusse klausel, mille kohaselt saaks Barcelona tuua Thiago vaid 25 miljoni euro eest võistkonda tagasi.

Thiago Alcantara on aastate jooksul tulnud Bayerni särgis seitsmekordseks Saksamaa meistriks ning kolmel korral kohaliku karikasarja võitjaks.