Mauricio Pochettino tulevikuplaanidest: oleksin loll, kui ilma plaanita Tottenhamis jätkaksin

Pochettino plaanib pärast 1. juunil toimuvat Meistrite Liiga finaali FC Liverpooli vastu rääkida Tottenhami juhi Daniel Levyga tulevikuplaanidest.

Pochettino vihjas juba enne Meistrite Liiga poolfinaali korduskohtumist Amsterdami Ajaxi vastu, et juhul, kui meeskond võidab Meistrite Liiga, ei välista ta kodumaale Argentinasse naasmist.

"Ma pole huvitatud uue peatüki kirjutamisest ilma kindla plaani ja visioonita," vahendas BBC argentiinlase sõnu. "Tean hästi, kuidas jalgpallis asjad toimuvad."

Tottenham pole ühtegi uut mängijat soetanud viimases kahes üleminekuaknas. Viimane ost pärineb 2018. aasta jaanuarist, kelleks oli Lucas Moura, kes teatavasti lõi kolmapäevases poolfinaalis Ajaxi vastu kübaratriki, mis Inglismaa klubi finaali viis.

"Teame, et klubi peab hakkama oma käitumismustrit muutma, mis ei tähenda aga otseselt rohkem raha kulutamist. Kui meilt oodatakse, et hakkame igal aastal Meistrite Liiga finaali jõudma, peame plaani muutma. Plaan on ilmselt teistsugune, kui see, mis viimased viis aastat töötas."

"Kui arvame, et suudame ilma midagi muutmata jõuda ka uuel aastal finaali ja lõpetada esinelikus selliste konkurentidega nagu Liverpooli, Manchester Unitedi ja Cityga võideldes, siis oleme naiivsed," jätkas Pochettino. "Andke mulle paremad võimalused töötamiseks, kui tahate minult eeldada samasuguseid tulemusi nagu konkurentidelt."