Mauricio Pochettino: Tottenhami jaoks on tiitliheitlus läbi

Tottenham jäi tänases kohtumises võõrsil 1:2 alla Burnley meeskonnale.

Sky Sports uuris Pochettinolt, kas tema hinnangul on Tottenhami jaoks tiitlivõitlus läbi. "Jah. Oleme väga pettunud. Jäänud on veel 11 mängu ehk vahe võib veelgi suuremaks venida. Loomulikult on palju veel mängida, kuid pidime võtma täna kolm punkti, et neile (Liverpool ja Manchester City - toim) survet avaldada."

"Erinevatel põhjustel me ei saanud sellega hakkama," jätkas argentiinlane. "Meil ei ole kedagi teist peale iseenda süüdistada. Me ei suutnud täna mängu võita."

Tottenham asub Premier League'is kolmandal kohal, jäädes liidritest Manchester Cityst ja Liverpoolist maha viie punktiga. Liverpoolil on veel üks kohtumine vähem peetud.