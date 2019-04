Mauricio Pochettino kardab, et Harry Kane'i hooaeg võib läbi olla

Kane sai vigastada teise poolaja alguses, kui mänguolukorras astus tema hüppeliigese peale õnnetult City keskmängija Fabian Delph. Inglismaa koondise kapten vahetati koheselt pingile ning teda nähti pärast kohtumist karkudel staadionilt lahkumas. Täna läheb Kane täpsematele uuringutele.

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino oli Kane vigastuse tõttu vägagi murelik. "Me peame ilma temata hakkama saama ja seda võib-olla kogu hooaja lõpuni. Loodame väga, et see pole suur probleem. Kahjuks pole Kane'il eriti aega taastumiseks."

Kane vigastas sama hüppeliigest juba hooaja keskel ning pidi seetõttu peaaegu kaks kuud väljakult eemal olema.

"See tundub olevat sama hüppeliiges ja sarnane vigastus," jätkas Pochettino. "See on väga kurb ja pettumust valmistav."

Tottenham võitis Meistrite Liiga veerandfinaali avamängu Manchester City vastu 1:0, ainsa värava lõi Heung-min Son.