Matšeetedega relvastatud vargad tungisid Tottenhami tähe pere silme ees majja

Vertongheni naine ja kaks last viibisid kodus ajal, mil neli relvastatud varast majja tungisid. Tottenhami klubi lähedane allikas teatas väljaandele The Express, et mängumehe naine oli ilmselgelt hirmul ning tegi nii nagu röövlid käskisid. Neljane jõuk otsis maja läbi ja põgenes seejärel elektroonikaseadmetega.

Vertongheni perekond kuriteo käigus õnneks viga ei saanud. Politsei on juhtunu osas uurimise alustanud, aga ühtegi kahtlusalust veel kinni peetud pole.

"Oleme kogu traumaatilise aja olnud Janile ja tema perele toeks," seisis Tottenhami pressiteates. "Palume kõigil, kellel on olulist informatsiooni, politseiga ühendust võtta."