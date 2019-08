Mart Poom videokohtuniku kasutamisest Inglise kõrgliigas: kaalul on raha ja töökohad

„Liverpool tahab Kloppi käe all kindlasti üle 30 aasta ka kõrgliiga tiitli koju tuua. Eriti veel, kuna eelmisel aastal oldi nii lähedal.“ Samas jätkub Poomil kiidusõnu ka valitsevale meistrile: „Manchester City pole küll ridadesse täiendusi saanud, aga meeskond on kõva.“ Tiitliheitlusesse võib tema arvates sekkuda ka Tottenham Hotspur ja esimest aastat Ole Gunnar Solskjær taktikepi all treeniv Manchester United. Võimalik, et hooaja alguses ehmatavad ja hoiavad liidreid toonuses ka Chelsea, Arsenal, Everton ja Manchester United, kuid tõenäoliselt võitlevad nad siiski ülejäänud kohtade peale.

Videokohtuniku debüüt Inglismaa kõrgliigas

Aston Villa, Sheffield United ja Norwich City pole sel hooajal ainukesed tähelepanuväärsed uustulijad. Esimest korda kasutatakse Inglise kõrgliigas palju furoori ja poleemikat tekitanud VAR ehk videokohtuniku süsteemi. Selline muutus muidu konservatiivses Inglismaa jalgpallis tuli paljudele üllatusena. VARi eesmärk on muidugi muuta kohtunike tööd täpsemaks ja õiglasemaks, kuid vastaste arvates tapab see jalgpallimängu võlu ja tempo.

Mart Poomi arvates on selle tehnoloogia kasutuselevõtt ainuõige otsus: „Kõige populaarsemas liigas, kus liiguvad miljardid, on otsuste täpsus ülioluline. Kaalul pole mitte ainult raha, vaid ka töökohad.“

Kõrgliigat seestpoolt näinuna rõhutab ta eksimuse kaugeleulatuvaid tagajärgi: „Inimlik viga võib tähendada liigast välja langemist ning kõrgliigas ja teistes liikuvate rahade vahe on meeletu. Ma ei räägi ainult treenerite ja mängijate töökohtadest, väiksem eelarve kärbib ka klubisiseseid töökohti füsioterapeutide ja videoanalüütikuteni.“

Mängu dünaamika häirumises Poom probleemi ei näe: „Mänguseisakute vähendamiseks saab reguleerida, millistes olukordades VARi üldse kasutatakse.“ Ta ootab, et videokohtunik toob täpsemaid otsused, sest mäng on läinud väga kiireks. „Eks iga uus asi tekitab alguses vastasseisu ning läbib „kasvuvalud“, aga kokkuvõttes võidavad sellest kõik. Küllap muutub kogu süsteem õige pea nobedamaks ja täpsemaks.“ Poom loodab, et video abi vähendab ka mängude järgset kriitikat kohtunike aadressil: „Kui treenerid ja mehed pingil on seni saanud tahvelarvutiga analüütikat jälgida, siis miks mitte ei võiks sama võimalus olla ka kohtunikel.“

Pikk-pikk hooaeg on ees ning kuidas kõik sujuma hakkab, näeme arvukatest otseülekannetest TVPlay Sports ja Sports+ kanalilt ja veebist: tvplaypremium.ee/live.