Marcus Rashford FC Barcelonasse ning Philippe Coutinho Manchester Unitedisse?

Madis Kalvet reporter RUS 3

Philippe Coutinho on soovinud Barcelonas kindlasti säravamalt esineda. Foto: PAU BARRENA, AFP/Scanpix

Hispaania ajaleht Mundo Deportivo kirjutab, et FC Barcelona on asunud otsima pikaajalist asendajat Luis Suarezele. Seega on Barcelona pilgu peale pannud sisuliselt kõikidele parimatele noortele ründajatele. Eelkõige on nende pilk pidama jäänud Manchester Unitedi 21-aastasel ründajal Marcus Rashfordil.