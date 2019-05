ManUtd kaotas tabeli viimasele punkte, Chelsea tõusis kolmandaks, Arsenal tegi Tottenhamile kingituse

Kindla võidu võtnud Chelsea eest tegid teisel poolajal skoori Ruben Loftus-Cheek, David Luiz ja Gonzalo Higuain.

Manchester United piirdus võõrsil tabeli viimase meeskonna Huddersfieldi vastu 1:1 viigiga ning kaotas ka teoreetilise lootuse jõuda esinelikusse ehk Meistrite liiga kohale. Scott McTominay viis küll Unitedi juhtima, kuid Isaac Mbenza viigistas.

Arsenal mängis koduväljakul Brightoni vastu eduseisu maha ja piirdus 1:1 viigiga, mis tähendab, et nende lootus esinelikusse jõuda on nüüd õhk-õrn. Selleks tuleb Arsenalil viimases voorus võita võõrsil suurelt Burnleyt ning loota, et Tottenham kaotab kodus Evertonile. Arsenalil on vaja tagasi mängida lausa kaheksa värava suurune väravate vahe.

Arsenalil on veel võimalus uueks hooajaks Meistrite liigasse jõuda läbi Euroopa liiga võitmise.