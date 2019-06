Mängijate ostu keelu saanud Londoni Chelsea pöördub Spordiarbitraaži kohtu poole

Karistuse tõid Chelseale juhtumid, mis hõlmavad 29 noormängijat ning mitmed teised mängijate registreerimisega seotud rikkumised.

BBC Sport kirjutas veebruaris, et FIFA uuris hiljuti mitmeid Chelsea välismaalastest alaealiste mängijate, sealhulgas Burkina Faso ründaja Bertrand Traore soetamisi. Praegu mängib noormees juba Prantsuse kõrgliigaklubis Lyon, aga oma esimese profilepingu sõlmis ta 2013. aastal 18-aastaselt Chelseaga. Klubisse registreeriti ta alles 2014. aasta jaanuaris.

Chelsea apelleeris otsuse, kuid FIFA otsustas nende taotluse mitte rahuldada. Nüüd pöördub Chelsea aga Rahvusvahelise Spordiarbitraaži poole. Suvine üleminekuaken sulgub 8. augustil, aga CAS teatas, et raske on öelda, millal nad otsuse Chelsea osas teevad.

Chelsea peatreener Maurizio Sarri sõnas, et klubi vajab tänavu suvel vähemalt kaht uut mängijat. Ta lisas, et ilma uute mängijateta on Chelseal keeruline konkureerida Premier League'is Liverpooli ja Manchester Cityga.