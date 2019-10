ManCity sai koduväljakul ootamatu kaotuse, Liverpooli edumaa kasvas

Kohtumine oli tüürimas viigisadamasse, kuid matši lõpus tõusis külaliste sangariks Hispaania kodakondsusega ründaja Adama Traore. Esimest korda tegi Traore skoori 80. minutil. Lõpptulemuse vormistas ta neljandal üleminutil.

Võidurõõmu said pühapäeval tunda aga Londoni suurklubid Arsenal ja Chelsea. Arsenal oli koduväljakul 1:0 üle AFC Bournemouthist ning Chelsea seljatas võõrsil 4:1 Southamptoni.

ManCity kaotus aga tähendas, et turniiritabelis suurenes Liverpooli edumaa. Seni kõik kaheksa kohtumist võitnud Liverpoolil on koos 24 punkti. ManCity on teine 16 silmaga. Kolmandaks kerkis Arsenal 15 punktiga. Neljas on Leicester City 14-ga, viies Chelsea samuti 14-ga ja kuues Crystal Palace samuti 14-ga.