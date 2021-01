ManCity pani Londoni Chelsea kindlalt paika

Viimasel ajal koroonaviirusega pahuksisse sattunud City meeskond pani asjad paika juba esimesel poolajal. Esmalt viis Ilkay Gündogan City 18. minutil juhtima. Seejärel suurendas 21. minutil külaliste eduseisu Phil Foden. 34. minutil lõi Kevin De Bruyne juba 3:0.

Chelsea suutis ühe värava tagasi lüüa alles kohtumise teisel üleminutil, kui skoori tegi Callum Hudson-Odoi.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest teenis pühapäeval võidu ka Leicester City, kes alistas võõrsil 2:1 Newcastle Unitedi.

Turniiritabelis on liidrikohal endiselt Liverpool 33 punktiga. Teine on Manchester United samuti 33 silmaga. Leicester kerkis 32 punktiga kolmandaks, kuid neil on üks matš rohkem peetud. Neljas on Tottenham 29-ga ja viies ManCity samuti 29-ga. City on võrreldes liidritega pidanud aga ühe matši vähem.

Standings provided by SofaScore LiveScore