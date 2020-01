ManCity lõpetas Evertoni kaks mängu kestnud võiduseeria

ManCity'le tõid võidu Gabriel Jesusi väravad. Brasiillane oli täpne kohtumise 51. ja 58. minutil. Külaliste auvärava lõi 71. minutil Richarlison.

Norwich City viigistas samal ajal 1:1 Crystal Palace'iga ning West Ham United alistas 4:0 Bournemouthi.

ManCity on 44 punktiga jätkuvalt kolmas, Leicester City on 45-ga teine. Liider on kaks kohtumist vähem pidanud Liverpool 55-ga.

Standings provided by Sofascore LiveScore