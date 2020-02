Manchester Unitedit tabas kaks väga valusat hoopi korraga

Solskjaer tunnistas, et Rashfordil kulub seljavigastusest taastumiseks veel mitu kuud ning tegelikult on kahtluse alla ka ründaja osalemine suvisel EM-finaalturniiril. Unitedi suurim väravakütt on mängust väljas olnud juba üle kuu aja.

„Ma ei ole arst, kuid lootsin kiiremat paranemist. Nüüd tundub, et tema vigastuspaus kestab veel mitu kuud,“ tunnistas Solskjaer pressikonverentsil.

Väljakule ei ole naasmas ka Pogba. Pärast septembrit ainult kahes kohtumises osalenud Prantsusmaa koondislane jääb kindlasti veel paar nädalat treeningutelt eemale. „Kõik sõltub tema enesetundest. Praegu ei ole ta veel kaugeltki valmis,“ sõnas norralane poolkaitsja kohta, kes taasub hüppeliigese operatsioonist.