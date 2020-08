Manchester Unitedis põrunud ründetäht lahkub klubist

31-aastane kahekordne Copa America võitja on juba terve käimasoleva hooaja esindanud Itaalia suurklubi, kuid seda laenulepingu alusel. Nüüd on United ja Inter jõudnud kokkuleppele, mille kohaselt omandab Milano võistkond Sancheze mängijaõigused.

Väidetavalt on uus kontraht kolme aasta pikkune. "Võin kinnitada, et oleme kokku leppinud," rääkis Solskjaer Sky Sportsile. "Alexis on nautinud enda aega seal. Loomulikult on see talle hea tehing. Ta on tippmängija ning tahame näha teda mängimas enda parimat jalgpalli."

2018. aastal Londoni Arsenalist Unitedisse siirdunud Sanchezest sai koheselt klubi üks enim tasustatud mängija. Tšiillane ei suutnud aga enda potentsiaali välja mängida ning 45 kohtumisega jäi tema arvele kõigest viis tabamust. "Mis tahes põhjusel ei näinud me parimat Alexist, kuid ta on professionaal ja soovime talle parimat," lisas Solskjaer.

Ühtlasi saab Sanchez Unitedilt lepingu enneaegse lõpetamise eest ka kopsaka kompensatsiooni. Pole teada, kui suure summa Manchesteri klubi peab tasuma, kuid järgmise kahe aasta jooksul oleks tšiillane teeninud Unitedi särgis ligi 55 miljonit naela.

Interi ridades on Sancheze arvele jäänud senise 30 kohtumisega neli väravat ja kümme resultatiivset söötu.