Manchester Unitedi tegevjuht ennustab: hiigeltehingud jalgpalliturul on ajalugu

Unitedi meeskonda on meedias seostatud juba Tottenhami ründaja Harry Kane`i ja Dortmundi Borussia mängumehe Jadon Sancho ostmisega, kelle hinnaks võiks kujuneda vastavalt 200 ja 130 miljonit naela. Woodward ei usu, et nii kalleid tehinguid sel suvel tehakse.

"Kellelgil ei peaks olema illusioone selles osas, millised väljakutsed seisavad kõigi jalgpalliga seotud inimeste ees. Sel suvel ei pruugi tulla tavapärane jalgpalliturg mitte ühegi klubi jaoks, kaasa arvatud meie jaoks," sõnas Woodward, vahendab BBC Sport.

"Kõik maadlevad koroonaviiruse pandeemiast tingitud majandussurutisega ja meie pole erandiks. Mida kauem kriis jätkub, seda suuremaks kujuneb mõju igale klubile, sealhulgas ka meile," lisas Unitedi tegevjuht.

Ajaleht The Times kirjutas täna, et Inglismaa jalgpalli Premier League kavatseb hooajaga jätkata 8. juunil ja mängudega ühele poole saada 27. juuliks. Kokku on märtsis koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud Premier League'is pidada veel 92 kohtumist.

Kõrgliigaklubid arutavad hooaja jätkamise tingimusi omavahel 1. mail toimuval videokonverentsil.