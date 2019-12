Manchester Unitedi suur plaan: tipuründesse Norra imemees ja poolkaitsesse Ajaxi ning Atletico ässad

Sportsmaili teatel anti Unitedi peatreenerile Ole Gunnar Solskjaerile juba klubi juhtkonna poolt teada, et ta saab suveks korraliku rahapaki mängijate ostmiseks.

Väidetavalt saab Solskjaer täpselt nii palju raha, et tuua meeskonda kolm suurt sihtmärki. Ühtlasi pidi see tähendama, et Paul Pogba tehakse rahaks.

Pogba asemel tahetakse meeskonda tuua Amsterdami Ajxi 22-aastast hollandlasest ässa Donny van de Beeki.

Keskvälja töömeheks soovitakse aga Madridi Atletico 25-aastast hispaanlasest töörügajat Saul Niguezi.

Tipuründesse tahetakse aga tuua Red Bull Salzburgis mängivat 19-aastast norralasest imemeest Erling Braut Haalandit.

Nimetatud kolmikust kõige kallimaks meheks on Saul Niguez, kelle hinnaks võib olla koguni 150 miljonit eurot.