Manchester Unitedi peatreener: tulevased kuud on täis teadmatust

Premier League ´i praeguse kuuenda klubi aseesimees Ed Woodward selgitas, et neil on sel suvel rahakott õhem kui varem. Siiski on Manchester United andnud oma peatreenerile kindla signaali, et meeskond vajab täiendusi. Mis eelarve eest, pole veel selgunud.

“Ma arvan, et pandeemia on mõjutanud kõiki klubisid. Me peame veel ootama ning vaatama, mis on selle viiruseleviku suured tagajärjed. Siis me saame alles parema ülevaate enda finantsilisest seisust. Mõne tiimid juba investeerivad, mõned mitte. Me pole veel oma plaanides selgusele jõudnud,” selgitas Solskjaer Goal.com portaalile.

“Ma tean, et klubi on avaldanud mulle varasemalt mõned numbrid. See pole aga minu roll teile neid siin selgitada,” lisas peatreener. “Me oleme rahaliselt tugev organisatsioon, kuid küllap on see olukord meid rohkem mõjutanud kui teisi,” arvas Solskjaer.

“Loodetavasti me saame mõne karika, FA Karika või Euroopa Liiga. Viimase võiduga kvalifitseeruksime kohe ka Meistrite Liigasse. Tulevased kuud on täis teadmatust. Seda mitte ainult jalgpalluritel, vaid ka tavainimestel ja ärimeestel,” rääkis kuulus treener.

Kuigi Ole Gunnar Solskjaer tunnistab, et ta ei tea, kui palju ressursse talle mängijate ostmiseks eraldatakse, on ta varem öelnud, et klubi tahab siiski olla üleminekuturul aktiivne. Viimaste uudiste kohaselt on klubil soov soetada endale 117 miljoni naela eest Dortmundi Borussia Jadon Sancho. United on huvitatud ka praegu Chelsea ridades mängivast Willianist.