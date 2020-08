Manchester Unitedi peatreener andis vihje nende staari Pogba tuleviku osas

Keskväljamootoril pole praegune hooaeg kõige sujuvamalt kulgenud, kuna algul võitles ta erinevate vigastustega ning hiljem toodi klubisse tema positsioonile väärt täiendus Bruno Fernandese näol. Eelmainitu tõttu on hakatud spekuleerima tema tulevikust Manchesteris.

Prantslase sidemed Unitediga tunduvad olevat siiski tugevamad kui iial varem. Kuigi 27-aastast mängijat on viimasel ajal hakatud seostama Madridi Realiga, kinnitab Solskjaer, et Pogbad nähakse enda ridades veel mitu hooaega.

“Pogba on töötanud väga palju, ta on õnnelik ning mängib hästi. Me näeme teda enda ridades veel mitu hooaega, ma olen selles veendunud,” rääkis loots.

“Ta peab olema üks liidritest, silmapaistvamatest mängijatest, sest tema vanus nõuab seda. Ma ootan väga koos temaga töötamist,” kinnitas United treener.