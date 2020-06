Manchester Unitedi noor staar kogus annetusteks meeletu rahasumma

Manchester Unitedi noor ründaja Marcus Rashford on kogunud üle 22 miljoni euro, et abivajajad ei peaks koroonaviirusest tingitud isolatsiooni pärast nälga kannatama. Hetkel on noormees hoolitsenud kolme miljoni toidukorra eest.

Rashford vandus, et ta jätkab võitlemist ja raha kogumist nii kaua, kuni ükski laps Ühendkuningriikides ei pea muretsema toidu pärast, vahendab uudisteagentuur BBC.

22-aastane inglismaa jalgpallikoondislane on varasemalt pälvinud tunnustuse aktiivse heategevusliku töö eest.