Manchester Unitedi mured jätkuvad: Pogba eksimus kinkis Arsenalile väärtusliku võidu

Üsna võrdsete võimalustega mängus sai otsustavaks Paul Pogba eksimus, kui prantslane teise poolajal keskel karistusalas Hector Bellerinile vea tegi. Pierre Emerick-Aubameyang realiseeris penalti ning viis Arsenali juhtima. Külaliste 1:0 eduseisus ka kohtumine lõppes.

Mäng oli mitmes mõttes ajalooline. Arsenalile oli see Premier League'is võõrsil esimeseks võiduks Unitedi üle alates 2006. aastast. Lisaks on tänavune hooaeg esimene alates hooajast 1972/73, kus United pole neljas esimeses kodumängus võitu teeninud.

Arsenal kerkis võiduga kaheksandale kohale. United jätkab seitsme punktiga tabeli 15. real.

Teise kaotuse järjest teenis hooaega nelja võiduga alustanud Everton. Sedapuhku jäädi võõrsil 1:2 alla Newcastle Unitedile. Newcastle'le tõi võidu Callum Wilsoni tabamused, Evertoni eest sai jala valgeks Dominic Calvert-Lewin.

Põnevuskohtumise pidasid maha Aston Villa ja Southampton. Southampton tundus võtvat kindlat võitu, kui Jannik Vestergaardi, James Ward-Prowse (2) ja Danny Ingsi tabamustest juhiti juba 58. minutiks 4:0.

Aston Villa suutis aga mängu veel tagasi tulla. Tyrone Mings lõi 62. minutil ühe värava tagasi. 93. minutil oli täpne Ollie Watkins, seitsmendal lisaminutil tegi skoori ka Jack Grealish. Päris imet siiski Villa korda ei suutnud saata ning Southampton sai lõpuks võidu kätte.

Southampton kerkis 13 punktiga kolmandale kohale. Sama palju punkte on kirjas ka Evertonil. Ühe silma vähem kogunud Villa paikneb kuuendal kohal.

