Manchester Unitedi legend tegi lemmikmeeskonna aadressil kurva ennustuse

Manchester United on sel suvel soetanud vaid Amsterdami Ajaxi poolkaitsja Donny van de Beeki ning Ferdinandi arvates on seda selgelt liiga vähe, et Liverpoolile ja Manchester Cityle kandadele astuda.

Endine keskkaitsja vastas BT Sporti eetris küsimusele, kas United suudab vaid ühe uue mängija abil Premier League`i võidule konkureerida, kindla ei.

"Ei. Minu silmis ei suuda. Meistrite liiga koht (st esinelik) oleks nende jaoks realistlik eesmärk," kinnitas 41-aastane Ferdinand.

United on terve suve jahtinud Dortmundi Borussia ässa Jadon Sanchot, kuid tundub, et loodetud üleminek jääbki sündimata. Inglismaal sulgub suvine üleminekuaken juba esmaspäeval.

Ferdinand esindas Manchesteri tippklubi aastatel 2002-2014 ning tuli kuuel korral Inglismaa meistriks ja korra Meistrite liiga võitjaks.