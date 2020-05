Manchester Unitedi legend raskest lapsepõlvest: elasin tänaval ja kerjasin inimestelt raha

Senegalis sündinud, kuid ühe-aastaselt koos perega Euroopasse kolinud Evra kasvas üles Pariisis. "Meil oli raske lapsepõlv, sest meil oli palju õdesid-vendi ja ei olnud lihtne tänaval elada. Olin küll Pariisis, aga elasin tänavatel ja vahel polnud mul võimalust endale süüa lubada," rääkis Evra endise koduklubi Manchester Unitedi podcastis.

"Ma mäletan, et mu vend Dominique töötas McDonaldsis ja sain seal käia ning lõunapausi ajal andis ta oma söögi mulle," avaldas prantslane. "Ma ei karda tunnistada, et olen poodide ees raha kerjanud, sest tahtsin endale võileiba lubada. Vahel mulle anti eurosid, vahel mitte."

Evra lisas, et ei muudaks vaatamata keerulisele ajale oma lapsepõlve juures midagi. "See oli raske, aga õnnelik periood. Olin alati õnnelik. See aitas mulle saada inimeseks, kes ma täna olen. Paljud inimesed näevad vaid edukat inimest, üht superstaari televiisoris, aga ma õppisin tänavatel palju ning see aitas mul tugevaks saada. Räägin oma lugu, et motiveerida lapsi mitte kunagi alla andma. Kui sa usud endassse ja tegutsed, siis saad selleks, kelleks tahad."

2018. aastal profikarjääri lõpetanud Evra mängis Unitedis aastatel 2006-2014, võites perioodi jooksul viis Premier League'i karikat ja tulles korra Meistrite Liiga võitjaks. Unitedist siirdus vasakkaitsja positsioonil mänginud Evra Itaaliasse Torino Juventusesse, kus ta krooniti kahekordseks Saapamaa meistriks. Ta jõudis karjääri jooksul esindada ka selliseid selliseid suurklubisid nagu Monaco ja Marseille. Prantsusmaa koondise eest pidas ta 81 mängu, 2010. aasta MM-il kandis ta koondise kaptenipaela.