Manchester Unitedi legend kritiseeris teravalt Pogba agenti

Neville`i arvates ei saanud Raiola halvemat aega enam valida, sest Manchester United mängib täna Meistrite liigas elu ja surma peale ehk võõrsilmäng RB Leipzigiga otsustab edasipääseja.

Raiola teatas eile Itaalia meediale: "Ma saan öelda, et Paul Pogba aeg Manchester Unitedis on läbi. Ta on õnnetu. Ta peab vahetama meeskonda, ta peab vahetama keskkonda. Tema leping lõpeb pooleteise aasta pärast, aga parim variant oleks kõigi jaoks, kui ta lahkuks järgmises üleminekuaknas."

Neville kirjutas agendi avalduse järel Twitteris: "Raiola - seda on varem korduvalt juhtunud."

"Kuid kindlasti teadis Paul, et ta teeb sellise teadaande? Kui ta ei olnud sellest teadlik, peaksime peagi nägema tema kommentaari, mis parandab tema agendi öeldut. Ja lõpuks - teha selline avaldus enne Leipzigi ja ManUtdi otsustavat mängu, see on kohutav ajastus meeskonna jaoks," kirjutas Neville.