Manchester Unitedi legend kritiseeris Pogbat: ta on Unitedi probleemne laps

"Pogba mängis väga sügaval ja ma ausalt öelda ei mõista täpselt, mis on tema roll," vahendas Goal.com 55-aastase Schmeicheli sõnu. "Isegi, kui Ole Gunnar Solskjaer (Unitedi peatreener - K.R.) tegi vahetusi ja Pogba kõrgemale tõsteti, ei muutunud midagi. Ma nõustun, et Pogba andis kaks head söötu, aga see number peaks olema 15."

"Minu jaoks on see probleem, sest Pogba võtab nii palju tähelepanu omale ja tekib tunne, et ta on meeskonna probleemne laps," jätkas kogenud taanlane. "Kui sul on meeskonnas keegi, kes tõmbab endale nii palju tähelepanu, siis tuleb aru saada, mis on tema roll ka palliplatsil."

"Mis on see, mida Pogba praegu Unitedile annab? Ausalt öelda jääb see hetkel mulle segaseks," lisas Schmeichel. "Selge on see, et Pogba ei mängi praegu nii, nagu ta tegi seda eelmisel hooajal. United peab välja mõtlema, mis rollis teda mängitada."

Manchester United ja Arsenal leppisid esmaspäeva õhtuses kohtumises 1:1 viiki. Unitedi viis juhtima Scott McTominay, Arsenalile tõi viigipunkti Pierre-Emerick Aubameyangi tabamus.