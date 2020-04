Manchester Unitedi legend hoiatab hooaja jätkamise eest: kui palju jalgpallureid peab surema, et see ebameeldiv oleks?

Inglise vutijuhid kavatsevad tellida 26 000 koroonaviiruse testi ning kulutada sellele 4 miljonit naelsterlingit. Neville'i arvates sellest ei piisa.

"FIFA meditsiiniohvitser ütles, et jalgpalli tohiks enne septembrit mängida. Ma arvan, et kui see poleks majanduslik otsus, siis ei mängitaks jalgpalli veel mitu kuud," vahendab The Sun kunagise Inglismaa koondislase sõnu.

"Inimestele meeldib riske hinnata. Kui paljud peaksid Premier League'is jalgpalli mängides surema, enne kui see ebameeldivaks muutuks? Üks? Üks mängija? Üks mängija või meeskonna taustajõud intensiivravis? Millise riski me peame võtma? See arutelu on puhtalt majanduslik."

"Klubid on sellesse hooaega teinud tohutu investeeringu. Mõelge, mis on näiteks Leedsi (juhib Inglise esiliigat - toim) jaoks mängus - see on massiivne. Suured auhinnarahad on mängus. See oleks nende jaoks tohutu majanduslik kaotus. See varjutab nende mõtteis selle riski, mille nad võtavad."

FIFA meditsiinikomisjoni esimees Michel D'Hooghe kutsus maailma vutijuhte üles olema kannatlikum. "Praegu on hetk, kus tuleks eelkõige mõelda meditsiinilistele aspektidele," sõnas D'Hooge Inglismaa meediale. "Praegune aeg on kõige dramaatilisem, mida oleme II maailmasõja järel kogenud. Me ei tohiks praegust olukorda alahinnata."

"Maailm ei ole jalgpallivõistlusteks veel valmis. Loodetavasti oleme varsti valmis, kuid praegu peame olema veel kannatlikud," lisas ta. "Jalgpall on kontaktne spordiala. Samas soovitatakse praegu just ju kontakte vältida."