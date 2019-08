Manchester Unitedi legend avaldas Wayne Rooney tulevikuplaanid

Esimese sammu treenerikarjääri suunas on 33-aastane Rooney juba teinud. Nimelt teatas Inglismaa esiliiga klubi Derby County eile, et kogenud mängumees liitub uue aasta algusest nende meeskonnaga, kus ta hakkab täitma mängiva treeneri rolli.

"Tema lõppeesmärk on olla Manchester Unitedi peatreener. Olen selles 100% kindel," sõnas Unitediga kuuekordseks Inglismaa meistriks tulnud Ferdinand. "See on fakt. Kui ta hakkab vastupidist rääkima, siis ta valetab."

"Rooney tahab kindlasti Unitedit juhendada. Küsimus on vaid selles, kas ta on selleks võimeline. Mitmed asjad peavad kokku langema. Frank oli õigel ajal õiges kohas," vihjas Ferdinand Frank Lampardile, kellest sai tänavu suvel Londoni Chelsea peatreener.

Ferdinandi sõnul on Rooneyl kõik eeldused peatreeneriks saamiseks olemas. "Ta ei karda oma arvamust avaldada. Rooney emotsioonidest võib olla vahel raske aru saada, mis on peatreeneri puhul pigem tugevus. Ühtlasi mõistab ta praegust generatsiooni ja oskab nooremate mängijatega suhelda."