Manchester Unitedi keskväljamootor sidus koduklubiga tuleviku pikemaks ajaks

Uus leping seob šotlase klubiga aastani 2025. "Kuigi mõistan, et praegu on palju muid asju, mille üle mõelda, olen väga õnnelik uue lepingu üle," rääkis keskväljamees pressiteate vahendusel. "Olen tänulik treenerile, kes on minusse uskunud ning kõigile, kes on aidanud jõuda mul siia, kus praegu olen."

"Scott on mänginud minu liitumise hetkest alates suurepäraselt ning ta on meie keskvälja ülioluline osa," kiitis hoolealust Unitedi loots Ole Gunnar Solskjaer. "Ta toob võistkonda juurde otsustavust, oskusi ja stabiilsust."

Unitedi jalgpalliakadeemias hariduse saanud ning 2017. aastal esindusmeeskonna eest debüüdi teinud McTominay on tänavusel hooajal olnud üks võistkonna võtmemängijaid keskväljal. Ta on kõikide sarjade peale saanud kirja 28 kohtumist, viis väravat ning ühe resultatiivse söödu.